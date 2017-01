Vanderhaeghe glundert: "We hebben geschiedenis geschreven"

Foto: © photonews

Yves Vanderhaeghe glunderde dinsdagavond. Hij bereikte met Oostende de finale van de Beker van België en schuwde de superlatieven niet.

"We hebben geschiedenis geschreven", klonk het bij de coach. "Ik heb de reactie van mijn spelers gezien waar ik op hoopte. Ik heb een enorme strijd van de spelers gezien."

"In de tweede helft zijn we wel in de problemen gekomen door een goed Genk, maar we hebben ons hoofd ervoor gelegd tot de laatste minuut. Gelukkig pakte Dutoit die strafschop. Onze eerste helft was voortreffelijk, toen had het al 0-2 of 0-3 kunnen staan."

Tranen

Vanderhaeghe was blij voor de supporters. "Ik wil onze supporters bedanken. Ik zag velen in tranen, ze dromen al zolang om dit mee te kunnen maken. Nu gaan we naar Brussel om die finale te winnen."