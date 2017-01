Stapje in de goeie richting voor Lombaerts: Vervanger poseert met Zenit-shirt

Foto: © photonews

Kan Lombaerts dan toch nog de transfer terug naar België maken? Dat is wat zowat iedereen die het goed voorheeft met Lombaerts hoopt. Zeker nu Ivanovic al poseerde met een Zenit-shirt.

De transfer van Branislav Ivanovic werd op voorspraak van het Zenit-bestuur doorgeduwd. Coach Lucescu was immers niet helemaal overtuigd. Nu de speler al poseerde met een shirt van Zenit, lijkt het helemaal in kannen en kruiken.

🔵OFFICIAL: Branislav Ivanović is a new Zenit player. Awesome transfer! pic.twitter.com/bfIUzPDjER — Stefano Conforti (@confortistefano) January 31, 2017

Bij de entourage van Nicolas Lombaerts blijft het intussen windstil. Of de transfer nog doorgang vindt, daar heeft zowat iedereen het raden naar. Wat wél zeker is, is dat je ver zal moeten zoeken naar iemand die Lombaerts zijn transfer níét gunt."