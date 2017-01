Wijgmaal scoort zeven keer in topper tegen Holsbeek

Foto: © VK Holsbeek

Niet enkel in de Super League of in de Beker van België staan de komende weken belangrijke duels op het programma, dat is ook zo in de diverse provinciale reeksen.

Zo is er het verhaal van Holsbeek, een groep die naar eigen zeggen vanuit het liefhebbersverbond snel is doorgegroeid naar competitie. Het team staat momenteel zelfs knap tweede in derde provinciale in het eerste seizoen.

Afgelopen weekend was er de topper tegen Wijgmaal. Winst zou hen een stap dichter bij de titel hebben gebracht, want de kloof in de stand was nauwelijks zes punten.

Het liep op een sisser af voor Holsbeek, want voor 150 supporters verloor het met zware 0-7 cijfers. Wijgmaal kwam met veel jong talent op de proppen en lijkt nu dé titelkandidaat.