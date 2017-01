Zulte Waregem haalt concurrent voor Mbaye Leye

Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft dan toch toegeslagen. De Nederlandse aanvaller Robert Mühren komt de ploeg van Francky Dury versterken. Hij tekende een contract voor 4,5 seizoenen.

De Nederlander scoorde dit seizoen al zes keer voor AZ en was een echte publiekslieveling bij de supporters van Essevee. Aan de Gaverbeek moet hij de concurrentie aangaan met Mbaye Leye.

Mühren genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax en Volendam. Bij die laatste ploeg debuteerde hij in 2011 in de eerste ploeg. Na 49 doelpunten in 102 wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse ging het in 2014 naar subtopper AZ.