"Zetterberg en Anic waren de laatste echte spelverdelers, daar hoort Stanciu niet bij"

Alin Stoica is de laatste Roemeen die grote indruk maakte in België, maar zijn talent ook niet volledig benutte. In Sport/Voetbal Magazine analyseerde hij zijn landgenoot, Nicolae Stanciu.

Stoica wil één ding rechtzetten. "Hij is in geen geval een nummer tien in de enge zin van het woord. De laatste echte spelverdelers in België waren Pär Zetterberg en Darko Anic. Je kon hen op elk moment de bal geven om een afkoelingsperiode in te bouwen tijdens de wedstrijd. Dat is niet de stijl van Stanciu", aldus de ex-speler van onder meer Anderlecht en Club Brugge.

Laten we wachten tot Stanciu titels en individuele prijzen heeft gewonnen voor we hem uitroepen tot een halfgod

Stoica vraagt om nog wat af te wachten. "Mensen mogen zich niet blindstaren op zijn prijs en ook geen oordeel vellen op basis daarvan. Stanciu kan er niets aan doen dat Anderlecht zo veel heeft willen betalen voor hem. In Roemenië mogen ze wel stoppen met voetballers zo snel op te hemelen. Roemeense journalisten leven in een ander universum. Een goede actie, een geslaagde dribbel en je bent daar de nieuwe Hagi."

"Stanciu heeft nog niets bewezen: niet in België, niet bij de Roemeense nationale ploeg en niet op Europees vlak. Dat de beste Roemeense voetballer slechts in België voetbalt, zegt ook genoeg. Laten we wachten tot Stanciu titels en individuele prijzen heeft gewonnen voor we hem uitroepen tot een halfgod."