Auwch! Standard-huurling heeft geen flauw idee waar hij is en gaat volledig de mist in bij eerste interview (mét beelden)

Het zal je maar overkomen: als kersverse aanwinst een video-interview geven over je nieuwe club, máár nog niet voldoende kennis van zaken hebben. Het overkwam onze landgenoot Beni Badibanga.

Standard verhuurde de getalenteerde winger op het einde van de wintermercato aan Roda JC. Badibanga heeft echter nog wat werk voor de boeg, en niet alleen óp het veld. In één van zijn eerste interviews als speler van Roda, ging onze landgenoot de mist in.

Toen de reporter van dienst aan Badibanga meegaf dat ze in Kerkrade veel inzet van een speler verlangen, kon de vleugelaanvaller even niet meer volgen. "Kerklaar? Wat is dat?", repliceerde Badibanga. Onze landgenoot was misschien beter even ten rade gegaan bij één van de Belgen die al bij Roda JC (Kerkrade) actief zijn.