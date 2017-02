Twintig jaar geleden dat er zoveel Nederlanders in België speelden, we vonden zelfs een type-elftal

Sommigen onder u zullen zich de tijd van Johnny Dusbaba, Wim Hofkens, Jan Ruiter, Foeke Booy, Arie Haan en zovele anderen enkel herinneren door oude beelden. Maar op een gegeven moment was België het beloofde land voor Nederlandse voetballers. Een tijd die stilaan terugkomt?

Met 12 zijn ze na de afgelopen wintermercato, de Nederlanders die hun boterham verdienen in de Jupiler Pro League. Met Lex Immers, Jean-Paul Boëtius en Robert Mühren kwamen er nog eens drie bij, waardoor we zelfs een elftal kunnen opstellen.

Of ze nu spelen of niet, maakt niet uit. Genk en Club Brugge zijn de hofleveranciers met respectievelijk drie en vier Nederlanders in hun kern. Westerlo twee, Anderlecht, Zulte Waregem en Lokeren elk eentje. Wat denkt u? Zou dit elftal Hollanders iets kunnen betekenen in de Jupiler Pro League?