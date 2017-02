OFFICIEEL: Chelsea-verdediger wordt ploegmaat van Nicolas Lombaerts

Foto: © Photonews

Zenit Sint-Petersburg heeft woensdagmiddag de Servische verdediger Branislav Ivanovic voorgesteld. De 32-jarige Ivanovic komt over van Chelsea en tekent in Sint-Petersburg een contract voor 3,5 seizoen.

Daar plukte Chelsea Branislav Ivanovic in januari 2008 weg bij Lokomotiv Moskou. De stoere Serviër zou uiteindelijk negen jaar in Londen blijven en er een clubmonument worden. Ivanovic won met de Blues twee landstitels (2010 en 2015), drie bekers (2009, 2010 en 2012), de Champions League (2012) en de Europa League (2013).

Hij speelde liefst 377 officiële wedstrijden in de kleuren van Chelsea. Dit seizoen verloor de rechtsachter na de nederlaag bij Arsenal (3-0) zijn basisplaats. Antonio Conte leek niet meer op hem te rekenen. De komst van Ivanovic leek even goed nieuws voor Lombaerts, maar onze landgenoot mocht niet vertrekken van de coach van Zenit en krijgt er nu dus gewoon een extra concurrent bij. ( Lees HIER meer )

IT'S OFFICIAL- Branislav Ivanovic is a Zenit player!

✍More details here: https://t.co/rlXQCYEdiT pic.twitter.com/I2DhHkdYoG