oormalig topschutter in de Belgische competitie koos voor ander leven: "Het voetbal zegt me niets meer"

Hij werd deze maand 39, was ooit topschutter in de eerste klasse en mocht zelfs tweemaal het shirt van de Rode Duivels aantrekken. Maar tegenwoordig is Cédric Roussel niet meer met voetbal bezig.

Na een match in tweede provinciale in Henegouwen vond Cédric Roussel het plots genoeg geweest. ''Het was de wedstrijd te veel. Modder, slecht voetbal, koude… Ik kwam thuis, gooide mijn voetbaltas op de grond en heb hem niet meer aangeraakt", zegt Roussel in Sport/Voetbalmagazine.

De voormalige aanvaller van onder meer AA Gent, Racing Genk, Bergen (topschutter in 2002/2003 met 22 goals) en Standard gaat amper één keer per jaar naar het voetbal. ''Ik ben graag thuis nu, maar één keer per jaar ga ik naar Coventry. De club nodigt me elk jaar uit als oud-speler. Ik heb zelfs een keer live wedstrijdcommentaar gegeven voor de BBC, een leuke ervaring'', klink het bij Roussel, die intussen een sportzaak heeft en zich daar bezig houdt met trainingsadvies voor joggers. "Nee, het voetbal zegt me niets meer", besluit de tweevoudige Rode Duivel.