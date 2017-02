Van Buyten zijn rol als sportief raadgever bij Standard lijkt helemaal uitgespeeld

Het wordt de laatste tijd maar niet rustig op Sclessin. Trainer Aleksandar Jankovic leek met goede resultaten voor de ommekeer te zorgen, maar ook de Serviër heeft het moeilijk om Standard op de rails te krijgen. Bovendien zit het ook binnenskamers niet helemaal snor...

Zo is de kans groot dat Daniël Van Buyten (38) aan zijn laatste maanden als sportief raadgever bezig is. De voormalige Rode Duivel zijn contract loopt na het huidige seizoen af, en momenteel heeft Standard niet de intentie om dat contract te verlengen. Dat weet Het Nieuwsblad.

Van Buyten begon aan het begin van vorig seizoen aan zijn carrière als sportief raadgever. Volgens de krant staat hij in Luik vooral bekend om zijn soloacties en beperkte communicatie. Van Buyten lijkt soms meer als een spelersmakelaar te werken dan als een echte clubman.

Andere functie?

Hoewel zijn rol als sportief raadgever – een job waar Van Buyten overigens 600.000 euro per jaar mee verdient – uitgespeeld lijkt te zijn, is het nog afwachten of Standard hem zomaar opzij schuift.

Voorzitter Bruno Venanzi is goed bevriend met huismakelaar Christophe Henrotay, en die is op zijn beurt dan weer maatjes met… Van Buyten. Wellicht wordt de functie van Van Buyten – die ook trainersambities heeft – na het seizoen herbekeken.