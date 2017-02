Opmerkelijk: één van de laatste Limburgers bij Standard moet nu ook weg

Standard heeft fysiektrainer Erik Roex aan de deur gezet. Toch een vreemde beslissing, want Roex werd vorige zomer bij de KBVB weggeplukt, waar hij fysiektrainer van de Rode Duivels was.

“Onze club en Erik Roex hebben beslist om vanaf vandaag een punt te zetten achter de samenwerking”, stuurt Standard in een persmededeling. “We wensen hem het beste toe in het vervolg van zijn professionele carrière."

Roex werd onder Georges Leekens de vaste fysiektrainer van de Rode Duivels en bleef dat ook onder Marc Wilmots. Tot hij net voor het WK in Brazilië niet meer mee mocht en bij de jeugdploegen van de KBVB aan de slag moest. Het was Daniel Van Buyten die hem haalde, maar die zijn toekomst bij de Rouches is nu bijzonder onzeker.