Gent is er al eentje kwijt, nog een vijftal te gaan...

Foto: © Photonews

KAA Gent heeft zijn kern al wat minder ruim gemaakt. De Buffalo's nemen afscheid van Haris Hajradinovic. De Bosniër had bij Gent geen toekomstperspectieven meer.

Hajradinovic werd in de winter van 2015 weggehaald bij AS Trencin, maar speelde in totaal slechts vijf matchen voor Gent. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan het Noorse FK Haugesund, de club die hem nu ook definitief overneemt.

De komende dagen wordt er nog wel wat beweging verwacht bij Gent. De kern moet nog afgezwakt worden en er kunnen nog spelers naar de competities waar de transfermarkt open is of contracten kunnen in onderling overleg verbroken worden.