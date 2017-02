Hele zaak blijft maar aanslepen: Genk-Mechelen wordt mogelijk tóch nog herspeeld

Het is goed mogelijk dat de wedstrijd KRC Genk-KV Mechelen alsnog herspeeld moet worden. De Evocatiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) buigt zich binnenkort over het dossier.

Tijdens de competitiewedstrijd van 2 oktober 2016 gaf scheidsrechter Luc Wouters een rode kaart aan Laurens Paulussen, terwijl die niets verkeerd had gedaan. Wouters vergiste zich, want hij had Mats Rits eigenlijk van het veld moeten sturen. Rits voorkwam een doelpunt van Tino Susic, door de bal met de arm van op de doellijn weg te halen.

Omdat Mechelen de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 verloor, voelde het zich onrecht aangedaan en legde het een klacht neer bij de KBVB. Het Bureau Arbitrage en de Geschillencommissie Hoger Beroep wezen de eis om een replay af. Mechelen legde zich niet neer bij puntenverlies en ging omwille van procedurefouten in evocatie.

Spanning troef

Binnen een termijn van één tot twee weken zal de Evocatiecommissie van de Belgische Voetbalbond een uitspraak doen over de fel besproken wedstrijd tussen Genk en Mechelen. Het zou dus best nog een spannend kunnen worden voor de laatste play-off 1-tickets…