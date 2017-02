Hij is terecht! Henry moet met hangende pootjes terug

Foto: © Photonews

Henry Onyekuru heeft zijn 'droomtransfer' dan toch niet kunnen afdwingen. Een week lang was het goudhaantje van Eupen vermist. De bedoeling was om het bestuur onder druk te zetten. Maar de transfermarkt is gesloten en Henry is niet weggeraakt. En nu? Terugkeren maar.

Onyekuru heeft volgens Het Nieuwsblad vandaag voor de eerste keer sinds een week contact gehad met de club uit de Oostkantons. De Nigeriaanse winger had een hele week niet van zich laten horen nadat hij op de hoogte gebracht werd van de interesse van het Schotse Celtic. Maar daar is de transfermarkt ook al gesloten en dus moet hij met hangende pootjes terug naar Eupen.

Vanavond wordt Henry terugverwacht aan de Kehrwerg voor een duchtig gesprek. In de wedstrijdkern voor de bekermatch tegen Zulte Waregem zit hij uiteraard niet. Jordi Condom liet al weten niet meer op hem te rekenen, maar daar zullen ze in de Aspire Academy wel anders over denken.