Iedereen is het erover eens, behalve Boucaut: "Het was 100% strafschop"

KV Oostende won met 0-1 op het veld van Genk en mag naar de finale. De nederlaag had voor Genk een wrange nasmaak, zeker omdat het een zuivere strafschop niet kreeg.

Genk miste in de tweede helft een strafschop, maar in het slot van de partij had de bal opnieuw op de stip gemoeten na handspel van Rozehnal. Boucaut zag het echter niet.

Rozehnal gaf eerlijk toe dat het eigenlijk strafschop was. "Ik gooide mij volledig voor de bal. Ik deed het niet bewust. Tja, het is nu ook niet aan mij om tegen de scheidsrechter te zeggen dat het penalty is."

Leandro Trossard zag het duidelijk. "Ik stond vlakbij die fase. Het was een zuivere penalty, die speler van Oostende keepte bijna. Ik vind het heel gek dat de scheidsrechter dat niet heeft gezien."