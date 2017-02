Belfodil is er toch nog niet vanaf, Bondsparket gaat in beroep

De zaak rond Ishak Belfodil en zijn schorsingmaat is dan toch nog niet afgedaan. Het Bondsparket gaat in beroep tegen de vrijspraak die de Geschillencommissie dinsdag uitsprak.

Belfodil werd in het slot van de match tegen Anderlecht uitgesloten voor natrappen. Achteraf werd uitgelegd dat hij tegen de bal wilde trappen en niet naar een tegenstander. Het Bondsparket vorderde drie speeldagen schorsing waarvan twee effectief, maar Standard aanvaardde dat niet.

Dinsdag kwam de zaak voor de Geschillencommissie en die oordeelden dat er wel grond was in het verhaal van Standard en dat hij mogelijk geen intentie had om de tegenstander te raken. Maar het Bondsparket is daar niet tevreden mee en tekende beroep aan. Vrijdag moet de zaak voor de Geschillencommissie Hoger Beroep komen.