Beerschot-verdediger ontvangt ex-ploegmakkers van Heist: "Voor mij wordt het een heel speciale wedstrijd"

Foto: © jan mees

De 22-jarige Jan Van den Bergh maakte vorige zomer de overstap van KSK Heist naar KFCO Beerschot-Wilrijk. De centrale verdediger werd op het Kiel meteen een vaste waarde en staat zaterdag oog in oog met zijn ex-ploegmakkers.

Van den Bergh stond samen met linksachter Jimmy De Jonghe elke minuut op het veld in de indrukwekkende reeks van KFCO Beerschot-Wilrijk in de hoogste amateurafdeling. Dit weekend krijgt hij zijn ex-ploegmaten van KSK Heist op bezoek in zijn nieuwe voetbalthuis. "Er komen ook heel wat vrienden en familieleden kijken", zegt Van den Bergh aan Voetbalkrant.

"De belangrijkste spelers van Heist zijn overigens nog steeds dezelfde als vorig jaar. Ze hebben geen geheimen voor mij", lacht Van den Bergh. "Maar niet alleen daarom wordt het voor mij een heel speciale wedstrijd. Ik ben voor de supporters van Heist een jongen van de buurt, ik woon op vijf minuten van het stadion."

Ik heb de voorbije maanden veel meer geleerd dan in alle voorgaande jaren samen.

Van den Bergh is met zijn 22 lentes één van de jongere kerels in de basisploeg van Marc Brys. "Of ik dat voel? Nee, ik kan ook met de oudere gasten zoals Messoudi, Thompson en Geudens over verschillende onderwerpen babbelen. Die mannen staan al verder in hun carrière en in het leven, maar dat merk je eigenlijk niet."

Verre inworp

Vorig seizoen speelde hij in tweede klasse met Heist tegen ploegen als Antwerp, Lierse en Cercle Brugge. Was eerste amateur een stap terug? "Nee, zo bekijk ik het niet. Integendeel: het niveau op training ligt hier veel hoger dan bij Heist. Ik heb de voorbije maanden veel meer geleerd dan in alle voorgaande jaren samen. De coach en de ervaren ploegmaats helpen en begeleiden me hier dan ook perfect."

Wie de wedstrijden van Beerschot-Wilrijk dit seizoen heeft gezien, weet dat Van den Bergh ook aanvallend een groot wapen heeft: de verre inworp. "Vorig seizoen viel me dat plots op tijdens een training. Ik zou het nog geen wapen noemen, want we moeten het nog perfectioneren. Misschien kunnen we er tegen de start van de play-offs echt mee uitpakken. Voorlopig focus ik me op de andere aspecten van m'n spel", besluit de Kempenzoon.