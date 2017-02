Suarez kijkt met weemoed terug op Anderlecht: "Ik had geen andere keuze"

Het lijkt al een eeuwigheid geleden en door wat er allemaal gebeurd is, ook wat op de achtergrond verzeild, maar in 2011 won Matias Suarez de Gouden Schoen. Vorig jaar kwam de breuk met Anderlecht, iets waar hij nog altijd spijt van heeft.

Suarez was een publiekslieveling in het Astridpark. "De fans droegen me op handen", zegt Suárez in HLN. "Het waren mooie jaren, ondanks de fysieke problemen. Maanden geblesseerd aan de kant staan, dat was, na de dood van mijn vader, de zwaarste periode van mijn leven. Ik heb toen aan van alles gedacht, maar... Een leven zonder voetbal zou ik me niet kunnen voorstellen. Ik wil nu opnieuw genieten met familie en vrienden."

Hij verhuisde terug naar Argentinië, maar volgt Anderlecht nog steeds. "Ik heb spijt dat ik de club met ruzie verlaten heb (hij verbrak éénzijdig zijn contract, red.), maar ik had geen andere keuze. Jammer genoeg heb ik daardoor geen afscheid kunnen nemen van sommigen. Ik sta nog steeds in contact met oude vrienden uit Brussel. (zucht) Zonder blessures had ik er meer kunnen uithalen, maar terugkijken heeft geen zin.”