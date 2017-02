Belgische tweedeklasser haalt versterking bij Standard én Monaco

Foto: © photonews

Het was traditioneel vrij hectisch en druk op Transfer Deadline Day. De ploegen uit de Jupiler Pro League toonden zich nog best bedrijvig, en ook in de Proximus League noteerden we nog enkele transfers.

Zo pakte Union Saint-Gilloise dinsdag nog uit met twee nieuwkomers. De Brusselse club vond eerst versterking bij Standard: het huurt Jonathan Okita (21) tot het einde van het seizoen van De Rouches.

Tot slot deed Union ook zaakjes met de Franse topclub AS Monaco. De 22-jarige Quentin N’Gakoutou Yapende – een aanvaller – komt op huurbasis over tot het einde van het seizoen en mag zich bewijzen.