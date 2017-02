Waasland-Beveren haalt op de valreep nog speler bij... Everton

Foto: © Photonews

Waasland-Beveren strikte dinsdag Ibrahima Conte (KV Oostende) op huurbasis, maar het bleef uiteindelijk niet bij die ene deal op Transfer Deadline Day. De Waaslanders gingen op de valreep nog een nieuwe speler halen bij Everton.

Waasland-Beveren huurt Leandro Rodriguez tot het einde van het seizoen van Everton. Rodriguez is een 24-jarige aanvaller uit Uruguay, die sinds 2015 op de loonlijst staat bij The Toffees.

Rodriguez kwam nog niet in actie voor het eerste elftal van Everton. Vorig seizoen was de aanvaller op huurbasis aan de slag bij tweedeklasser Brentford, maar daar kwam hij amper 120 minuten in actie.

Geïnformeerd bij... Roberto Martinez

Waasland-Beveren informeerde volgens Het Laatste Nieuws bij bondscoach Roberto Martinez. De selectieheer van de Rode Duivels haalde Rodriguez nog naar Everton. Voor hij bij Everton aan de slag, droeg de Uruguayaan het shirt van River Plate (Uruguay). Daar scoorde hij in zijn laatste seizoen negen keer.