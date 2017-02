Wie wordt Gouden Schoen? Izquierdo, 'Teo' en Vormer zijn favoriet, maar Ndidi en Meïté ...

Foto: © Photonews

Wie wint de Gouden Schoen? Dat is dé vraag waar we ons de komende week suf zullen over piekeren. De slotsom lijkt te liggen in het feit dat het erg spannend zal gaan worden.

Lukasz Teodorczyk maakte dan wel 17 goals dit seizoen, hij was voor de zomer niet te vinden op de Belgische velden. Toch hoort hij bij de top-3 van de favorieten.

Ruud Vormer is de man van de regelmaat bij Club Brugge, terwijl José Izquierdo met zijn flitsen blauw-zwart aan de titel heeft geholpen. Kan een van hen de prijs pakken? De spanning zal te snijden zijn, want er zijn nog kapers op de kust.

Pozuelo, Bailey, Hanni (vooral in de eerste ronde zal hij flink wat punten hebben gepakt), ... Kanshebbers en outsiders genoeg. Als u durft te kiezen voor pakweg Ndidi of Meïté kan u zelfs 101 keer je inzet terugwinnen. Zo wordt een gratis bonus van 80 euro tot 200% plots al 8080 euro - wow!