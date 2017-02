Wijgmaal is niet te stoppen

Foto: © Dames KOSC Wijgmaal

De 0-7 overwinning van Wijgmaal tegen Holsbeek in de derde provinciale van Brabant was klinkend, maar niet meteen een verrassing. Want Wijgmaal is echt wel aan een droomseizoen bezig.

Vorig seizoen werd al een derde plaats behaald, met veel meisjes die rechtstreeks uit de U16 kwamen. Met 80% van de kern geboren in 1999 en 2000 is de ploeg ook dit seizoen heel erg jong.

Toch doet Wijgmaal het warempel bijzonder goed. Meer dan 200 goals gemaakt en amper twee tegendoelpunten, niemand doet straffer. En dat in 14 wedstrijden.

"De ruime overwinning op het veld van titelconcurrent Holsbeek van vorige zaterdag is een mooie stap naar de titel. De kers op de taart?

Al lijkt het soms makkelijk te gaan, is dat allerminst zo. De meeste teams plooien terug op de eigen helft, maar inzet, discipline, fair-play en combinatievoetbal blijven de afspraak. Tot nu toe, een heerlijk voetbalseizoen om van te genieten!", zijn ze bij Wijgmaal trots.