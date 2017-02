Essevee hoedt zich voor Eupen: "Op onze hoede zijn"

Foto: © photonews

Zulte Waregem won de heenwedstrijd in de halve finales van de Beker van België met het kleinste verschil van Eupen. Daarmee vertrekken ze met een goede uitgangspositie richting de uitwedstrijd. "Maar het wordt zeker nog opletten tegen Eupen", beseffen ze bij Essevee.

"We hadden liever de heenwedstrijd gewonnen met 2-0 of 3-0”, aldus doelpuntenmaker Sander Coopman na de heenwedstrijd. “We mogen blij zijn dat we toch nog hebben gewonnen, maar er zat misschien meer in. Zeker in de eerste helft hebben we enkele kansen laten liggen."

En ook Timothy Derijck beseft dat het nog niet gespeeld is: "Zeker niet, we zullen nog moeten opletten. Op zich is het wel goed dat we ook geen doelpunt hebben geslikt, want daardoor hebben we nu toch de beste uitgangspositie. Eupen slikt makkelijk doelpunten? Dat klopt, maar we moeten op onze hoede zijn ginds."

Essevee werd na de wedstrijd tegen Charleroi met de voetjes op de grond gezet. "Dat is misschien niet eens zo slecht", zag ook Sammy Bossut in. "We moeten niet panikeren voor deze nederlaag, maar op zich is het goed dat we terug weten dat we moeten werken voor elke wedstrijd. De bekermatch in Eupen wordt erg belangrijk wat dat betreft."