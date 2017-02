Beerschot-draaischijf in belangstelling eersteklassers: "Zo hoog mogelijk is het doel, als het kan mét Beerschot"

Alexander Maes is op z'n 24e helemaal tot ontbolstering gekomen bij Beerschot-Wilrijk. De aanvallende middenvelder had al een voet in twaalf goals en kijkt vol ambitie vooruit. De voormalige jeugdinternational wil absoluut naar het hoogste niveau.

Die kans is er alvast, want onder meer Lierse, KV Mechelen en Kortrijk zijn naar verluidt geïnteresseerd in de assistenkoning van Beerschot-Wilrijk. “Uiteraard voelt dat goed”, aldus Maes in een gesprek met Voetbalkrant.com. “je krijgt vertrouwen als je weet dat ander ploegen naar je kijken.”

Vooral op fysiek vlak zette ik bij Beerschot een enorme stap -Alexander Maes

Zeker wanneer twee van de drie geïnteresseerden niet één, maar twee reeksen hoger actief zijn. “Het is uiteraard mijn bedoeling om zo hoog mogelijk te spelen en op mijn 24e is de tijd daar rijp voor.” Toch zal hij niet zomaar vertrekken uit Antwerpen. “Als het kan, wil ik naar dat niveau groeien samen mét Beerschot.”

Hij heeft het immers erg naar zijn zin bij de Ratten. “Vooral door de manier van werken ben ik hier kunnen groeien. Hier wordt echt gericht getraind met veel intensiteit. Vooral op fysiek vlak heb ik een enorme stap gemaakt.”