Misnoegde Kara mist meteen eerste training

Hoe moet het nu verder met Kara Mbodji? De centrale verdediger van Anderlecht is alvast terug in het land, maar of zijn gedachten nog bij paarswit zijn, is onduidelijk.

U kon eerder al lezen hoe Kara de vragen van de journalisten uit de weg ging bij zijn terugkeer op Belgische bodem. Hij wou niets meer zeggen over zijn toekomst bij Anderlecht of zijn motivatie voor de aanstormende titelstrijd.

Nu blijkt dat de Senegalese verdediger ook meteen de eerste training zou gemist hebben. Kara kwam in het middelpunt van een sociale media-storm toen hij plots begon te reageren op negatieve uitlatingen van supporters na eerdere wedstrijden.