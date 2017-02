Pure waanzin: Antwerp-tickets voor match tegen Union meteen deur uit, Bico schoffeert: "Zou mijn titel zijn"

Antwerp en zijn fans zijn klaar om dit seizoen echt de promotie naar 1e nationale A af te dwingen. Ook John Bico hoopt dat Antwerp kampioen wordt. Al is dat om een opvallende reden.

"Al wat ik hoop? Dat is dat Antwerp kampioen wordt", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine. "Want dan zou ik kunnen zeggen dat ik twee seizoenen op rij kampioen ben geworden."

Niet dat het zo fantastisch liep in de periode van Bico bij Antwerp, maar toch: volgens de man die een dikke maand de scepter zwaaide op De Bosuil was hij ook belangrijk.

In de marge blijkt dat Antwerp wel érg hot is. Zo werden de tickets voor het uitvak in Union in niet minder dan 24 uur uitverkocht. Een volledig uitvak met meer dan 2000 supporters zal dus de spelers moeten motiveren tot een nieuwe, belangrijke zege op weg naar een mogelijk dubbel duel met Roeselare om promotie.