Davinia Vanmechelen is een van onze meest technische Flames en wel hierom ...

Foto: © photonews

Davinia Vanmechelen is naast voetbalster in haar vrije tijd ook freestyle-specialiste. Samen met enkele vrienden die erg begaan zijn in de materie oefent ze geregeld op een pleintje of in de zaal. En het kan haar enkel helpen.

“Het is gewoon tof om te doen als we eens een beetje tijd vrij hebben, maar je kan het ook wel gebruiken in het veldvoetbal”, beseft Vanmechelen in gesprek met Voetbalkrant.com. “Zeker qua techniek kan je zo nog iets bijleren.”

“Het is goed voor de balvastheid en voor het balgevoel in het algemeen. Ook voor de creativiteit kan het maar helpen, al is het bij de Red Flames en Standard natuurlijk vooral dankzij hard werken dat je ver kan komen. Ik wil opnieuw kampioen worden dit seizoen, maar het zal een lang seizoen worden.”

Vanmechelen zit nu nog op de topsportschool in Leuven, maar ze blikt ook al vooruit. “Ik denk aan verder studeren, mogelijk als kleuterjuf. Daarna zien we wel wat op mijn pad komt. Het buitenland? Ik denk aan Duitsland, ja. Daar droomt iedereen wel van, maar voorlopig blijf ik bij Standard.”