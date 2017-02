De balans van de duurste Gentse winterperiode ooit: Gent moet wel voor de titel gaan

AA Gent gaf nooit eerder zoveel geld uit als tijdens deze wintertransferperiode. De ambities worden niet uitgesproken, maar mogen duidelijk zijn. Dit team gaat voor de titel.

Als we de transfers waarvan de prijs ongeveer bekend is, optellen, heeft Gent in deze transferperiode netto meer dan acht miljoen geïnvesteerd in de spelerskern. Ongezien voor een team waarbij het transferrecord voor deze winter anderhalf miljoen bedroeg.

Stap voorwaarts

Met Lovre Kalinic en Yuya Kubo lijkt Gent ook de stap voorwaarts definitief te zetten. Waar vroeger enkel Standard, Anderlecht, Club Brugge en Genk meer dan drie miljoen betaalden voor een speler, sluit nu ook Gent aan.

Uitgaan verdiende het amper iets op Hannes Van Der Bruggen, maar werd de aankoop van Ndongala terugverdiend en kreeg het een aardig zakcentje voor Lasse Nielsen. Benieuwd of de kwaliteitsinjectie de Buffalo's naar boven zal stuwen. Het zou moeten.

