De konijnenpoot van Francky Dury in de Beker van België: "Had gehoopt dat je er niet zou over beginnen"

Zulte Waregem heeft zich na 2006 en 2014 voor de derde keer weten te plaatsen voor de bekerfinale. Voor de derde keer ook met Francky Dury, dé succescoach van Essevee. Maar: het parcours van deze bekercampagne was grillig.

"We hebben wat geluk gehad", beseft ook Francky Dury. "Ik had gehoopt dat er niemand zou over beginnen. Ach, dat Geel erin slaagt om Standard uit te schakelen en dat Eupen won van Club Brugge? Je moet soms een beetje geluk hebben."

Maar ook de campagne van Zulte Waregem zelf dit seizoen was niet om steil van achterover te vallen. In de 1/16e finales bij Cappellen (2e amateurklasse) had het de ingevallen Leye nodig om in minuut 90 verlengingen te vermijden.

Een ronder later waren zelfs verlengingen nodig om Geel te verschalken. Meïté in minuut 114 in een ijskoud Leunenstadion - gelukkig kon de pers er de match achter glas volgen. En ook de twee wedstrijden tegen eersteklassers liepen niet waanzinnig lekker.

De kwartfinale tegen STVV was proper, maar zuinig en ook in de halve finales tegen Eupen had het evengoed anders kunnen lopen. "Maar een beetje geluk heb je soms nodig en in de Beker is het vaak gewoon belangrijk om door te gaan", had Dury in de 1/16e en 1/8e finales al laten optekeken. Hij krijgt nu gelijk, al deed zijn konijnenpoot mogelijk het nodige werk.

Het parcours van Zulte Waregem:

1/16e finales: Cappellen - Essevee 1-2

1/8e finales: Geel - Essevee 1-2 (nv)

1/4e finales: Essevee - STVV 2-0

1/2e finales: Essevee - Eupen 3-0 (1-0 en 0-2)