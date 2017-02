FIFA is niet mals voor ploegmaat Bailey en schorst hem voor maar liefst vier (!) maanden

Bayer Leverkusen zal de komende vier maanden geen beroep kunnen doen op Hakan Calhanoglu. De door de wereldvoetbalbond FIFA geëiste straf ging zo in werking.

De schorsing voor Calhanoglu dateert nog ven een misgelopen transfer naar Trabzonspor. Een deal met de Turkse club was in de maak met een voorcontract. Indien de overeenkomst toch nog zou spaak lopen, moest de aanvallende middenvelder een boete één miljoen euro betalen.

Calhanoglu verhuisde uiteindelijk naar Kalsruher SC, maar Trabzonspor kreeg de boete van 1 miljoen euro nooit te zien. En dus stapte het naar de FIFA. Het Court of Arbitration for Sport (CAS) gaf hen nu gelijk. Een schorsing van vier maanden is nu een feit. De Turk mag ook niet voor de nationale ploeg uitkomen.