In overnametijden (OH Leuven) blijft Malinwa duidelijk, met verwijzing naar verleden: "We doen het zelf"

Foto: Facebook KV Mechelen

OH Leuven wordt mogelijk overgenomen door Chinese investeerders. En in het artikel werd ook gewag gemaakt van een mogelijke overname van KV Mechelen in de toekomst. De club wil graag verduidelijken.

"Niets van aan”, reageert algemeen directeur Marc Faes op de aantijgingen op de clubsite van KV Mechelen. “We bestuderen net hoe we extra financiële middelen kunnen aantrekken zonder dat de club kan overgenomen worden.”

Ze gaan daarbij niet over een nacht ijs: "We willen geen fouten maken, net daarom nemen we de tijd. KV Mechelen is door ons allen gered en heeft een unieke supportersinspraak. Dat gaan we nooit wegsmijten."

Een mooie knipoog ook naar het verleden. NIet enkel de tijd waarin Europese prijzen werden gepakt, maar ook en vooral naar de tijd waarin de fans de club wisten te redden door aandelen te kopen. En dat blijft toch wel een kippenvelmoment.