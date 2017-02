Mooie woorden voor trainer uit de Jupiler Pro League: "Hij is de Mourinho van België"

José Mourinho is tot nader order nog steeds aan de slag bij Manchester United en daar zal niet meteen verandering in komen, maar ook ons land heeft zowaar een 'Special One'. Volgens middenvelder Rabiu Ibrahim is Hein Vanhaezebrouck "de Mourinho van België."

Rabiu speelt sinds vorige zomer voor KAA Gent. Tot dusver kon de 25-jarige Nigeriaan zich nog niet helemaal doorzetten bij De Buffalo’s, maar over zijn trainer is hij heel lovend.

“Coach Hein bracht mij naar Gent. Hij is als een vader voor mij en op het veld beschouw ik hem als de Mourinho van België. Echt waar, ik geniet van zijn trainingen en vind het een voorrecht om met hem te mogen werken, vertelt Rabiu in Het Nieuwsblad.

"Ik heb vertrouwen in mijn toekomst bij AA Gent" - Rabiu Ibrahim

Nu is het voor Rabiu natuurlijk zaak om vaker aan de aftrap te verschijnen. “Ik heb vertrouwen in mijn toekomst bij AA Gent. Vergeet niet dat ik hier nog maar 4,5 maanden ben en pech had met enkele kleine blessures.”

“Pas de laatste weken train ik voluit en keihard, waardoor ik me sterker begin te voelen. Er komen zeker betere tijden aan, want ik tekende hier niet voor niets een contract voor 3,5 jaar", besluit de middenvelder.