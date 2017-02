OHL-voorzitter verduidelijkt: "Onze waarden blijven behouden, dit wordt geen Moeskroenverhaal"

Bij OHL zijn de onderhandelingen volop bezig met Chinese investeerders. Het was niet de bedoeling dat het al uitlekte in de pers, maar dat gebeurde vanmorgen toch. Voorzitter Vandebroeck reageert bij Voetbalkrant.com.

De investeerders zullen enkel het eerste elftal controleren. "Het sociale aspect, de jeugdwerking en de vrouwen blijven in handen van de vzw", aldus Vandebroeck. "Verder blijven het oefencomplex en het stadion ook zeker in Leuvense handen."

Die vzw kan nog een rem zetten als de overnemer te hard van stapel zou lopen. "De huidige vzw blijft als minderheidsaandeelhouder met mechanismen om te blokkeren. Belangrijk als het gaat over het stamnummer, locatie en kleuren van de club. Uiteraard zijn die mensen slim genoeg om in te zien dat ze daar niet aan mogen morrelen."

Het is niet de bedoeling om hier alles te veranderen -Chris Vandebroeck

Je kan het best vergelijken met het verhaal van Kortrijk. Daar is enkel kapitaal ingebracht, maar de structuur van de ploeg bleef behouden. Dat is hier ook de bedoeling. Ze zullen wel meerderheidsaandeelhouder worden en sportief de macht in handen hebben, maar het is niet hun bedoeling om hier alles te veranderen."

Het is ook niet de bedoeling dat er plots tientallen Chinezen in de eerste ploeg gedropt worden. "De mensen die hier zijn blijven aan boord. We gaan ook niet massaal Chinese spelers binnenhalen. Het wordt geen verhaal zoals bij Moeskroen en Eupen."

Bovendien werd ook een Belgische investeerder gehoord. "Er bleef één Belgische en één buitenlandse investeerder over. De Belgische haakte af omdat die zelf in opspraak kwam. Het was niet opportuun om ons daaraan te linken."

De overnemer zal nu de club heel grondig nakijken of er geen lijken uit de kast vallen. Als dat blijkt te kloppen komt er een definitief overname-akkoord. "Het kan enkele maanden duren, maar tegen het einde van het seizoen zou het afgerond moeten zijn."

Het is frustrerend om te concurreren met die clubs met buitenlandse eigenaars -Chris Vandebroeck

Hij verwacht een reactie van de supporters, maar vraagt ook begrip. "Je moet goed naar de situatie kijken. Vijf van de acht ploegen in 1B zijn in buitenlandse handen. Het is heel frustrerend om daarmee te moeten concurreren en vast te stellen dat je tekort komt. Ik daag elke supporter uit om te kiezen tussen mee te doen voor promotie of degradatie. Ik denk dat de keuze duidelijk zal zijn."