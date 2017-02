Zebli: de onbekende factor van vier miljoen. "Sterk in recuperatie, veel volume én technisch begaafd"

Racing Genk ging in Italië shoppen en kwam terug met Pierre Desiré Zebli in de koffer. Daarvoor liet het vier miljoen achter bij Perugia. De Ivoriaanse Italiaan heeft dus het één en ander te bewijzen.

"Hij was de revelatie bij Perugia", aldus sportief directeur De Condé in Het Laatste Nieuws. "Hij is sterk in de recuperatie, heeft veel volume en is technisch begaafd." Als we dat zo horen, komt één naam in onze gedachten op. Tip: zijn achternaam begint met een 'N' en hij trok voor grof geld naar Leicester.

Samen met Miangue

Een hele erfenis om op te volgen, dus. "Ik kan zowel als verdedigende middenvelder als centraal ingezet worden", aldus Zebli(19) zelf. "Ik heb geen moment getwijfeld om voor Racing Genk te kiezen. Ik ken hun geschiedenis."

Zijn parcours is opmerkelijk. "Ik ging op mijn twaalfde van Ivoorkust naar Italië. Ik speelde eerst voor kleinere clubs, maar trok op mijn vijftiende naar Inter Milan, waar ik met Senna Miangue speelde. Bij Perugia kon ik doorbreken."