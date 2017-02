"Na de waarschuwing van vorig jaar gaat Antwerp dit niet uit handen geven"

Vijf zeges op rij, Antwerp zit op koers om de tweede periodetitel binnen te halen. Dit weekend staat er een verplaatsing naar Union op het programma en daarna volgen de twee kleppers, Roeselare en Lierse. Wij vroegen icoon Ratko Svilar wat hij van het huidige Antwerp denkt...

Svilar ziet - het met enige voorzichtigheid wel - niet fout lopen deze keer. "Ik denk dat ze deze vorm gaan houden tot het einde van het seizoen. Ze hebben vorig jaar een fikse waarschuwing gekregen en ze zullen daar wel uit geleerd hebben. Ze moeten geconcentreerd blijven, maar ik denk niet dat ze het uit handen gaan geven", aldus de voormalige doelman van The Great Old.

De sfeer is er na een turbulent seizoensbegin ook helemaal omgeslagen. "Tja, als je goeie resultaten haalt, is het overal beter hé", knipoogt Svilar. "Maar ze mogen niet denken dat ze er al zijn. Ze spelen veel beter nu dan in het begin van het seizoen en daar heeft de nieuwe trainer ook wel mee te maken denk ik."

De Decker is een goeie keuze geweest, vindt Ratko Svilar.

Wim De Decker kreeg de zaakjes dus op orde volgens Svilar. "Als je goeie resultaten hebt, heb je een goeie coach. Maar het is een samenloop van alles... Het bestuur, de technische staf, de spelers en ook de supporters zitten op dezelfde lijn. Dat is zo belangrijk. Zeker die fans. Heb je gezien met hoeveel ze naar Tubeke zijn afgezakt? Dat hebben weinig eersteklassers."

"Maar De Decker zal zeker zijn rol gespeeld hebben. Het is zo belangrijk dat hij de competitie goed kent. Hij heeft ook nog veel van die jongens samengespeeld, maar vooral: hij is niet nieuw in 1B. Als je die reeks niet kent, is het zo moeilijk als coach. En een buitenlander in die reeks... Ik zou niet weten hoe die zijn spelers gaat motiveren..."