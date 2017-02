Spajic verklaart de drie gele kaarten voor elleboogjes: "Op een gegeven moment zei een trainer me: 'Nu is het genoeg'"

Uros Spajic kreeg dit seizoen al drie gele kaarten. Een schijntje voor een centrale verdediger die al 20 matchen speelde. Maar alledrie waren ze wel voor een elleboog. De Serviër verklaarde vandaag waarom hij zich zo dikwijls breed maakt in luchtduels.

Spajic kreeg al snel een reputatie aangesmeerd, eentje zoals Marcin Wasilewski. Maar er zit een gegronde reden achter. "Kijk, ik heb al drie keer mijn neus gebroken tussen mijn 18de en 20ste. Elke 12 maanden was het wel eens van dat. Daarna heb ik toch eens nagedacht. Het was één van mijn coaches toen die me kwam zeggen: 'Nu is het genoeg, je moet jezelf beter beschermen'", verklaarde Spajic.

De 23-jarige verdediger, van Montpellier gehuurd, paste zijn manier van spelen wat aan. "Ik heb nu drie gele kaarten, elke keer voor een elleboog, maar het is nooit de bedoeling om te kwetsen. Ik ben al twee keer geopereerd geweest aan mijn neus, gelukkig zie je er niets van", lachte hij nog.