In de marge: Zondag eindigt het 'voetbalfeest' waar de bevolking van Gabon niet om gevraagd had

De Africa Cup 2017 nadert zijn ontknoping. Zondagavond weten we wie de opvolger wordt van Ivoorkust. De voorbije maand werden we getrakteerd op knappe goals en verrassende uitslagen. Maar wat betekende het toernooi voor gastland Gabon, dat al vroeg werd uitgeschakeld?

De 31ste editie van de Africa Cup vond de voorbije maand plaats in Gabon, dat ook al in 2012 (toen samen met Equatoriaal-Guinea) het Afrikaanse landenkampioenschap mocht organiseren. De huidige editie zou normaal gezien in Libië hebben plaatsgevonden. Dat land had de editie van 2013 immers 'geruild' met Zuid-Afrika (2017) omdat er in in de nasleep van de Arabische lente in 2011 nog een burgeroorlog woedde. Maar ook nu werd Libië niet geschikt geacht.

Pas in april van 2015 wist Gabon dat het voor de tweede keer in vijf jaar de Africa Cup zou organiseren. Een zweem van corruptie en vriendjespolitiek hangt rond de onduidelijke Afrikaanse biedingprocessen. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dat bij elk groot internationaal sportevenement het geval is.

Gabon

Het toernooi ging vorige maand van start zonder drievoudig winnaar Nigeria, dat zich verrassend niet wist te kwalificeren. Guinee-Bissau was er dan weer voor de allereerste keer bij. Het kleine West-Afrikaanse ging naar huis met een koffer vol herinneringen, één punt en een nominatie voor het knapste doelpunt van het toernooi met dank aan sterspeler Piqueti. ( VIDEO )

De uitschakeling van Guinee-Bissau was uiteindelijk slechts een voetnoot in dit toernooi. De vroege exit van gastland Gabon (van Dortmund-aanvaller Aubameyang) kwam veel harder aan. Gesneuveld in de groepsfase in de poule van het Kameroen van Hugo Broos. Door de hoop in de nationale ploeg konden de Gabonezen zich even op iets anders focussen dan op de politieke en economische crisis die het land momenteel teistert. Maar de stadions zitten sinds de kwartfinales nauwelijks halfvol. ​De verdere afloop van het toernooi interesseerde de lokale bevolking duidelijk niet.

Alleenheerser

Net als de Afrikaanse voetbalbond (met de omstreden 'president' Issa Hayatou) wordt ook Gabon 'gegijzeld' door een alleenheerser. Ali Bongo Ondimba is lid van de Bongo-dynastie, die al bijna 50 jaar de plak zwaait in het Centraal-Afrikaanse land. De voetbalgekke president gebruikt de Africa Cup maar wat graag om de aandacht af te leiden van de straatgevechten met de oppositie na de laatste omstreden herverkiezing van 's lands machtigste man.

Zondag is het 'voetbalfeest' voorbij. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Gabon er zonder kleerscheuren vanaf komt. Net als in Brazilië en Zuid-Afrika zullen de gloednieuwe stadions wegrotten terwijl het CAF-circus maar voor een tijdelijke en beperkte economische opkikker heeft gezorgd. Maandag komt het gewone leven weer op gang in Libreville en de andere gaststeden. En de Africa Cup zal snel vergeten zijn.