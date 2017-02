Boeckx: "Noem me niet de geluksbrenger" en "Meer konden we niet claimen"

Foto: © photonews

Achteraan hielden ze de boel gesloten, maar dat deed ook Lokeren. Anderlecht berustte in het gelijkspel, al laten ze voor de tweede week op rij de leidersplaats liggen.

De enige die enigzins gelukkig was, luisterde naar de naam Frank Boeckx. "Al is het ook met gemengde gevoelens", haalde de doelman de schouders op. "Als keeper is het je taak om de nul te houden en dan moet je rekenen op de jongens vooraan om het verschil te maken. Maar dat lukte vandaag niet."

"We kunnen niet meer claimen, want het was niet goed genoeg. Maar ja, ik heb nog steeds niet verloren vanaf ik in de goal sta. Ik denk dat het nu om zeven keer winst en drie gelijke spelen gaat. Maar ga me niet de geluksbrenger noemen of je vervoekt het nog", lachte hij.