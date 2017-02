Bram Nuytinck reageert op het gefluit aan zijn adres: "Als je dat allemaal beseft, sta je boven dien kritiek"

De Anderlecht-defensie kreeg het dit seizoen bij momenten al zwaar te verduren. De paars-witte achterhoede liet immers niet altijd een zekere indruk na en dat zorgde voor gemor in het Vanden Stockstadion.

Vooral bij Bram Nuytinck volgt het gefluit snel als hij niet in de match zit. "Ik heb daar geen probleem mee", zegt de Nederlander in Het Laatste Nieuws. "Zelfs jongens uit de eigen jeugdopleiding zijn de voorbije jaren uitgefloten geweest."

Boven de kritiek staan

"Dan is het normaal dat een Nederlander hier ook kritiek krijgt. De fans mogen fluiten, ze mogen kritisch zijn. Dit is Anderlecht, hé. Ik weet intussen goed genoeg hoe het hier werkt. Hoe de club in elkaar zit, hoe de fans reageren, de manier waarop journalisten werken."

"Als je dat allemaal beseft, sta je boven die kritiek", maakt Nuytinck zich sterk. "Omdat je weet dat je elke dag opnieuw alles geeft."