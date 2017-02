Goed en slecht nieuws voor Gentse sterkhouders voor clash met Zulte Waregem

Foto: © photonews

AA Gent miste tegen Club Brugge zowel Danijel Milicevic als Brecht Dejaegere. De Japanner Yuya Kubo mocht daardoor zijn debuut maken, de rest is geschiedenis. Voor de match op Zulte Waregem, opnieuw een cruciale, komt Vanhaezebrouck met een update van hun situatie.

"De selectie volgt morgen, maar er zijn een aantal jongens die wel wat last hebben", opende Vanhaezebrouck vanmiddag de debatten op de Gentse persconferentie. "Darko Bjedov heert wat last aan de voet, trainde gisteren en vandaag niet. Ook morgen wellicht niet, dus dat wordt moeilijk voor dit weekend."

Een kans voor Jérémy Perbet, misschien. "Tekie heeft een kleine contractuur aan de heupbuiger en kon ook niet trainen. Voor het overige heeft Samuel Kalu opnieuw last aan de adductoren, dus met hem moeten we afwachten."

Afwachten met Samuel Kalu -Hein Vanhaezebrouck

Ook over de situatie van Danijel Milicevic, die moest afhaken voor de wedstrijd tegen Club Brugge, kwam een update. "Hij is zwaar ziek geweest, hij heeft pas vandaag echt opnieuw kunnen meetrainen buiten, dus ook met hem is het nog afwachten."

Brecht Dejaegere, die na een knie in de rug vanwege Koen Persoons ook Club Brugge miste, is er dan weer helemaal terug bij. "Hij kon trainen en voelde geen reactie. Dat ziet er dus goed uit, hij zou probleemloos moeten kunnen aansluiten."