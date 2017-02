Invaller Mboyo toont meteen zijn waarde voor Cercle met winning goal in slotminuut

Cercle Brugge heeft voor het eerst in vier wedstrijden nog eens gewonnen. Groen-zwart had aan een laat doelpunt van invaller Ilombe Mboyo genoeg op het veld van rode lantaarn Lommel om de drie punten mee naar huis te nemen.

Cercle Brugge heeft op de elfde speeldag van de tweede periode in 1B op de valreep de volle buit gepakt op het veld van hekkensluiter Lommel. Het was de ingevallen Ilombe Mboyo die in de slotminuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

De winteraankoop van groen-zwart levert zijn nieuwe ploeg zo drie gouden punten op. Vorige week debuteerde hij ook al met een doelpunt in het 2-2 gelijkspel tegen Roeselare. Cercle wipt door de zege in Limburg naar de vierde plaats in de tweede periode. Lommel blijft na een troosteloze 4 op 33 alleen laatste. De thuisploeg vond wel dat het doelpunt van Mboyo moest afgekeurd worden voor buitenspel (zie tweet).

90+3' [0-1] GOAAAAAAAAL! Mboyo trapt Cercle in de slotfase op voorsprong. #lomcer #levecercle — Cercle Brugge (@cercleofficial) February 3, 2017

90 + 4' [0-1] Einde van de wedstrijd! Cercle pakt de 3 punten in extremis mee uit Lommel! #lomcer #levecercle — Cercle Brugge (@cercleofficial) February 3, 2017