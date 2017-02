Cranshoff met Standard tegen ex-ploeg: "Titel blijft doel, dus niks laten liggen"

Foto: © Jill Delsaux

Charlotte Cranshoff speelt vandaag met Standard tegen haar ex-ploeg OH Leuven. "Maar zo speciaal is die wedstrijd niet meer, want vanuit mijn periode daar zijn er niet veel speelsters meer." Vooruitblik én terugblik op de zege in Gent.

Cranshoff scoorde in Wondelgem tegen Gent en zette zo Standard op weg naar een erg belangrijke driepunter. "Het was niet moeilijk om te scoren, maar zo vaak scoor ik niet en dus was ik wel tevreden dat ik kon scoren. Ach, we zijn beloond voor het harde werk na een lange winterstop."

Daarin werd de pees er wel vaak opgelegd: "Zeker en vast, we hebben trainingen van twee uur per dag gehad en we wilden echt in optimale vorm aan de start van de belangrijke wedstrijden in 2017 beginnen. We hebben een eerste driepunter op verplaatsing bij een concurrent beet, maar we mogen ook alle matchen die volgen zeker niet onderschatten."

Vrijdagavond volgt alweer een treffen met OH Leuven. "Ik heb een verleden bij de Leuvenaars, maar veel speelsters ken ik er niet meer. Ze hebben de laatste jaren veel wijzigingen doorgevoerd, ook binnen de staf. De titel blijft een doel voor ons, dan mogen we ook tegen OHL gewoon geen punten laten liggen."