VIDEO: Openhartige Hazard bij Thierry Henry: "Onder Conte werken we meer op tactiek en automatismen"

Eden Hazard lijkt herboren onder Antonio Conte. In een interview met Thierry Henry bevestigt de Rode Duivel dat de focus van de ploeg onder Conte meer op tactiek ligt.

"Onder Conte werken we meer op tactiek en automatismen", zegt de Eden Hazard aan Thierry Henry in een interview voor Sky Sports. "We weten precies wat we moeten doen op het veld. Waar ik moet lopen op het veld, waar de anderen zijn. Mourinho zette wel een systeem neer, maar daar werd niet zoveel aan gewerkt."

"Wij wisten wat te doen, want we weten allemaal hoe voetbal wordt gespeeld, maar de automatismen waren een beetje anders", zegt Hazard. Voor de Rode Duivel waren er ook veranderingen bij balverlies. "Matic was in het systeem van Mourinho altijd achter me, soms kon ik vooraan blijven staan. Hij deed zijn job (lacht). Met Conte is het opnieuw anders. Ik snijd meer naar binnen, want Alonso is een echte vleugelback. Ik moet gewoon klaar zijn voor de counter als we de bal heroveren."