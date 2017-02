Eupen vergeeft goudhaantje Onyekuru: "Na intern beraad besloten om zijn excuses te aanvaarden"

Eupen toont zich vergevingsgezind voor de Nigeriaan Henry Onyekuru. De jonge aanvaller verdween vorige week in een poging om een transfer te versieren. Dat mislukte, hij bood zijn verontschuldigingen aan en zit zaterdag in de wedstrijdkern.

Eupen zal morgen in de belangrijke competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren dus opnieuw kunnen rekenen op Henry Onyekuru. De 19-jarige Nigeriaanse aanvaller verdween vorige week in een poging om een transfer af te dwingen, maar heeft zich voor zijn afwezigheid vandaag verontschuldigd bij de technische staf en zijn ploeggenoten.

"De ploeg heeft zich over het voorval intern beraad en heeft besloten om de verontschuldigingen van Henry Onyekuru te aanvaarden", laat de club uit de Oostkantons weten via zijn website. Onyekuru trainde deze ochtend opnieuw mee met de A-kern en is opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren. De talentvolle Nigeriaan kon rekenen op interesse van de Schotse topclub Celtic.