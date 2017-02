Ook AA Gent genoot interesse van buitenlandse investeerders: "Maar wij hebben op eigen kracht de put gevuld met steun van de stad"

OH Leuven heeft een voorakkoord omtrent de overname van de club door Chinese investeerders. Het is geen unicum in het Belgisch voetbal. Ook AA Gent genoot in het verleden de interesse van buitenlandse investeerders.

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte reageerde bij Hautekiet over de nakende buitenlandse overname van OH Leuven. "Er is ooit bij ons een kleine benadering van buitenlandse investeerders geweest, maar we hebben snel laten blijken dat wij een andere missie en filosofie hadden. We hebben op eigen kracht de put gevuld met steun van de stad. Maar ik moet er aan toevoegen dat dat alleen kan in een stad kan die voldoende groot is."



Toch maakt De Witte zich zorgen, hij vreest dat de buitenlandse investeerders niet met de juiste intenties in België komen aankloppen. "Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de doelstellingen van de investeerders in Engeland en België. Voorlopig zie ik heel vaak dat buitenlandse investeerders in België als hoofddoelstelling hebben spelers en kennis verder te gebruiken bij grotere clubs. De ontwikkeling is niet de hoofddoelstelling."