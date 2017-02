Great Old moet ex-voorzitter Eddy Wauters meer dan vijf miljoen euro betalen, OH Leuven ook verwikkeld in 'vechtscheiding'

Foto: © Photonews

Net nu het voetbalclub Antwerp sportief voor de wind lijkt te gaan, krijgt de Great Old een financiële klap. De oudste club van het land moet ex-voorzitter Eddy Wauters vijf miljoen euro betalen. En ook bij OH Leuven is er een schadeclaim.

Antwerp kreeg in maart van vorig jaar van de voetbalbond te horen dat het Eddy Wauters vijf miljoen euro moest betalen. Het ging om het bedrag dat Wauters in al zijn jaren als voorzitter in de club had gepompt. Voorzitter Patrick Decuyper plaatste het geld meteen op een geblokkeerde rekening, maar ging met Antwerp in beroep tegen de beslissing van de voetbalbond.

De Great Old verwees naar een eerder akkoord met Wauters waarin stond dat de club maar 2,6 miljoen aan de ex-voorzitter moest betalen. Antwerp vroeg bij de rechtbank in Brussel dan ook om de vernietiging van het nieuwe voorstel. Maar Antwerp ving bot, de rechter oordeelde dat de klacht van de club ongegrond was. En zo zal Patrick Decuyper alsnog een bedrag van meer dan vijf miljoen euro (inclusief intresten) aan Eddy Wauters moeten betalen.

Bij OH Leuven is er dan weer een 'vechtscheiding' aan de gang tussen OH Leuven en de CEO van Ageas. Bart De Smet van Ageas en Jan Callewaert van Option investeerden een dikke vijf jaar geleden een half miljoen euro in de club.

Nu er sprake is van een overname van OH Leuven roeren ze zich opnieuw om hun geld terug te eisen. De clubleiding wil echter amper 33 euro per aandeel terug betalen, waar er oorspronkelijk 1500 euro werd voor betaald. "Er is een groot gebrek aan informatie, transparantie en respect", klinkt het in een aangetekende brief van De Smet en Callewaert die De Tijd kon inkijken.