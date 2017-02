D-day in maart: krijgen we voortaan geen zes maar acht (!) clubs in PO1?

Krijgen we vanaf het seizoen 2018-2019 een volledig andere competitieformule voorgeschoteld? In maart gaat alvast de stemming over een nieuw format van start.

De Pro League buigt zich over een nieuwe formule met twaalf ploegen in 1A en twaalf in 1B, meldt Het Nieuwsblad. De topclubs haspelen immers te veel matchen op een seizoen af, terwijl de profploegen uit de Proximus League met te weinig middelen achterblijven. Enkelen belangrijke veranderingen in het nieuwe systeem zijn:

36 speeldagen voor iedereen in plaats van 40 voor de PO1-teams

PO1 met acht in plaats van met zes

PO2 met acht in plaats van met zes

PO3 met de laatste acht van 1B

Een eerlijkere verdeling van het TV-geld

Om deze verandering erdoor te krijgen moet volgens het reglement van de Pro League tachtig procent van de teams 'voor' stemmen. De G5 en de acht clubs uit 1B zijn alvast te vinden voor het idee.