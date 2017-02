Rust rond Kara nog niet weg: na de transferperikelen ontbreek de Anderlecht-verdediger opnieuw

Blijft hij of vertrekt hij? Dat was de hamvraag in de laatste uren van de wintermercato. Uiteindelijk raakte Kara Mbodj niet weg bij Anderlecht, maar de transferzorgen spelen hem nog parten.

Zo zit Kara niet in de kern voor de verplaatsing naar Lokeren van vrijdagavond, meldt Het Nieuwsblad. Op Daknam gaat paars-wit op zoek naar een 26 op 30. De afwezigheid van de Senegalese sterkhouder is te wijten aan de Afrika Cup en de transferperikelen.

Appiah en Weiler

Verder is ook Dennis Appiah er niet bij wegens een kleine spierblessure. Doordat ook Andy Najar al even in de lappenmand ligt, mag de jonge Emmanuel Sowah aan de aftrap verwacht worden.

Verder is het ook nog afwachten of René Weiler zijn troepen zal leiden. De vader van de Anderlecht-coach kwam deze week jammerlijk om het leven. Gisteren volgde de begrafenis.