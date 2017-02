Preud'homme mist zondag een kwartet en heeft een duidelijke boodschap voor enkel van zijn pionnen

Club Brugge verloor afgelopen weekend sinds lang nog eens in de Jupiler Pro League. Tegen Charleroi wil blauw-zwart zondag revanche nemen, maar dat zal niet op volle sterkte gebeuren.

De ziekenboeg van Club zit immers nog steeds aardig vol. Zo trainden Ricardo Van Rhijn, Anthony Limbombe, Benoît Poulain en Tomas Pina niet mee.

De opties voor Michel Preud'homme blijven dus beperkt, andere jongens zoeken na een revalidatie dan weer naar hun beste vorm. "Jongens als De Bock, Engels, Refaelov en Diaby komen terug uit blessure, maar moeten nu hun beste niveau halen en het verschil maken", liet coach Michel Preud'homme vrijdag op zijn persbabbel optekenen.

Top en geduldig zijn

De Brugse oefenmeester is overigens op zijn hoede is voor de Zebra's. "Charleroi is gevaarlijk met zijn goede organisatie, sterke omschakeling, goede mentaliteit en een talentvolle kern. We zullen top moeten en geduldig moeten zijn, ook op de tribunes."

