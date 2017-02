Mini Duivels organiseren leuk festival in Wetteren

Het vrouwenvoetbal nog meer promoten? Dat doen wij graag. En met ons ook de Mini Duivels, die op 19 februari een footfestival organiseren in Wetteren.

Inschrijven voor dit footfestival in de zaal in Wetteren (Warandelaan) kan tot 17 februari, dus u hoeft het zeker niet te missen. Meer informatie kan je ook sowieso vinden via de webstek van de Mini Duivels.

Aan de leuke dag wordt ook een Peepl Girls Cup gekoppeld, met daarbij in diverse jeugdcategoriën telkens vijf teams die zich met elkaar komen meten. Jonge Flames, Gent Ladies en Zulte Waregem vaardigen zo flink wat teams af.

De spelregels van de Peepl Cup worden hierboven uitgelegd via video door Liesbeth Maes en Jinte Leeman, twee jeugdige talenten. Die regels kan je dus ook meteen in een leuke video visueel zien.

De Mini Duivels zijn in 2012 ontstaan. "Ondertussen zijn we al enkele jaren verder en hebben we een 100-tal leden (jongens en meisjes) en 3 teams in de VMF minivoetbal competitie. Eveneens voorzien wij stages indoor en outdoor, ook voor meisjes", klinkt het bij organisator Sven Maes.